Справочный курс гривны 10 августы повышен на 5,23 коп до 27,6043 грн/$1

|Показатель
|07.08.2020
|10.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6566
|27.6043
|0.189
Данные: НБУ
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12:48 10.08.2020 |
Национальный банк 10 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5.23 коп. до 27.6043 UAH/USD.
|Показатель
|07.08.2020
|10.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6566
|27.6043
|0.189
Данные: НБУ
|
|
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