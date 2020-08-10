Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.08.2020

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.08.2020

10:47 10.08.2020 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

датаUONIA
07.07.2020
5.6156
08.07.2020
6.0077
09.07.2020
5.2794
10.07.2020
5.2944
13.07.2020
5.2500
14.07.2020
5.3853
15.07.2020
6.1591
16.07.2020
5.7357
17.07.2020
5.3547
20.07.2020
5.2764
21.07.2020
5.2638
22.07.2020
5.4263
23.07.2020
5.3542
24.07.2020
5.3036
27.07.2020
5.1514
28.07.2020
5.2137
29.07.20205.1726
30.07.2020
5.1050
31.07.20205.0375
03.08.20205.0556
04.08.20205.0792
05.08.20205.0375
06.08.20205.0333
07.08.20205.0682

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

ПО РУБРИКАМ

11:13 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.08.20

10:56 Остаток средств на корсчетах банков 10.08.20

10:47 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.08.2020

09:03 Золото 10 августа дорожает на ослаблении доллара, сохранении геополитических рисков

09:00 Доллар 10 августа дешевеет после роста на данных по безработице в США

08:55 Азиатские биржи 10 августа в основном растут на фоне мер поддержки экономики США

07:52 При расчетах украинцы все реже используют наличку – НБУ

07:39 Биржи США закрылись разнонаправленно из-за опасений за отношения с КНР

07.08 НБУ на неделе с 3 по 7 августа купил на межбанке $40 млн

07.08 Депозитные ставки для физлиц 07.08.20

07.08 Доллар дорожает к евро и иене 7 августа на данных по рынку труда США

07.08 Украина за 7 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 19,6%

07.08 Доля безналичных расчетов в Украине в I пол.-2020 возросла на 5,7 п.п. и достигла 55,1%

07.08 Биржи АТР 7 августа закрылись в минусе на геополитических рисках

07.08 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.08.20

• дальше…

11:13 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.08.20

08:57 Нефть дорожает на 1% на фоне мер Ирака по добыче

08:48 Советник Зеленского: для восстановления Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов

08:14 Шмыгаль положительно оценивает создание «свободных экономических зон» на Донбассе

07:56 В «ЕС» заявляют, что текст закона об упрощении для ФЛП подделали перед подписанием

07:52 При расчетах украинцы все реже используют наличку – НБУ

07.08 ICU предлагает Совету НБУ задуматься о снижении среднесрочной инфляционной цели центробанка

07.08 ЕБА выступила категорически против президентского законопроекта о повышении минимальной запрлаты до 5 тыс. грн

07.08 В ЕС напомнили Украине о необходимости возобновить конкурсы на государственную службу

07.08 Бензины и ДТ 7 августа продолжают дорожать в регионах

• дальше…

07.08 Мирный атом Лукашенко нервирует балтийских соседей Беларуси

07.08 Дональд Трамп подписал указы о запрете WeChat и TikTok

07.08 Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из Приватбанка

07.08 Трое американских сенаторов пригрозили немецкому порту финансовым крахом из-за «Северного потока-2»

06.08 Панама будет наказывать свои корабли, заходящие в порты оккупированного Крыма

05.08 Ереван ограничивает российское телевещание

05.08 США увязали разработку крылатых ракет морского базирования со сдерживанием РФ

05.08 Сенат США принял засекреченную версию расследования по России

05.08 Мощный взрыв в Бейруте: власти заявили, что виновата селитра

04.08 ФБР провело обыски в американских компаниях Коломойского, – СМИ

04.08 Шотландия избавится от дизельных пассажирских поездов к 2035 году

04.08 Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медицинские услуги

04.08 Дефолт в Аргентине: власти договорились с кредиторами о списании госдолга

04.08 Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром

04.08 Прокуратура расследует возможные финансовые махинации фирмы Трампа

• дальше…

09:20 Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко

06.08 Госбюджет за 2 месяца видеофиксации нарушений правил ПДД получил 72,3 млн грн

06.08 «Укравтодор» до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

06.08 Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - Криклий

03.08 Ужесточение карантина: УЗ закрыла продажу билетов в Луцк, Тернополь и обратно

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

• дальше…

10:33 Позитив недели. Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетными комплексами типа ВGM-176В Griffin

08:46 Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль

08:14 Шмыгаль положительно оценивает создание «свободных экономических зон» на Донбассе

07.08 Виталий Портников: Согласны ли украинцы и далее выглядеть в глазах остального мира огромным пиратским кораблем?

07.08 НАБУ закрыло дело «Роттердам+»

07.08 В ЕС напомнили Украине о необходимости возобновить конкурсы на государственную службу

07.08 Запоздалый ход. Зачем у Зеленского взялись за каналы Медведчука

07.08 Весна придет, переизбирать будем. Когда Зеленский станет «хромой уткой»

07.08 Минюст США обвинил Коломойского в кражах и отмывании миллиардов из Приватбанка

06.08 Штирлиц под прикрытием. Сможет ли Татаров тягаться с Аваковым

06.08 Ермак против Резникова: Почему команда Зеленского самоустраняется от конфликта на Донбассе

06.08 То ли еще будет. О чем говорят последние назначения Зеленского

06.08 Зеленский подтвердил участие Фокина в ТКГ

06.08 Крупные политические игроки развернули настоящую охоту на популярных мэров

06.08 Политическое правосудие: Ликвидирует ли судья Вовк партию «Слуга народа»

• дальше…

10:44 Компания, связанная с разведкой и военными США интегрировала инструмент слежения в сотни мобильных приложений

07.08 В 50 раз быстрее 5G: Южная Корея запустит пилотный 6G-проект в 2026 году

07.08 Kia Stonic обновился и получил «механику» с электронной педалью сцепления

07.08 Дональд Трамп подписал указы о запрете WeChat и TikTok

06.08 Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

06.08 Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд

06.08 Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции

06.08 Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков

06.08 Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra

06.08 Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех

05.08 Глава Ford подал в отставку

05.08 Google закроет Play Music в октябре, а с августа Play Маркет останется без музыки

05.08 LG показала экраны будущего

04.08 Запуск потокового сервиса Xbox Project xCloud состоится 15 сентября

04.08 Взломавший Twitter подросток оказался матерым киберпреступником

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно