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Золото 10 августа дорожает на ослаблении доллара, сохранении геополитических рисков
09:03 10.08.2020 |
Стоимость золота в понедельник утром растет на фоне удешевления доллара, при этом сохранение геополитических рисков между США и КНР удерживает котировки выше отметки в 2000 долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 EET цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,64%, или на 12,9 доллара - до 2030,9 доллара за тройскую унцию. В прошлую пятницу, 7 августа, стоимость золота достигла рекордных 2078 долларов. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,69% - до 28,282 доллара за унцию.
В понедельник доллар несколько дешевеет в рамках коррекции после роста к мировым валютам на 0,7% в пятницу. Укрепление доллара тогда было связано с сильной статистикой по безработице в США: показатель в июле опустился сильнее ожиданий, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось сильнее прогнозов.
Более дешевый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе золота, поскольку это делает металл доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.
Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который поддерживается за счет сохранения глобальной неопределенности и геополитических рисков. Таким фактором на данный момент являются отношения США и Китая.
Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии распространили в воскресенье совместное заявление, в котором обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга. Власти КНР выразили протест в ответ на такое заявление.
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