Доллар 10 августа дешевеет после роста на данных по безработице в США

Курс доллара к основным мировым валютам снижается в понедельник утром в рамках коррекции после роста, вызванного сильными данными по рынку труда в США, рынки также оценивают меры Штатов по поддержке экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.22 EET курс евро к доллару рос до 1,1793 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1786 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 105,76 иены со 105,91 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 93,34 пункта.

В пятницу доллар подорожал у мировым валютам на 0,7%, к евро - на 0,75%. Удорожание валюты было связано с сильной статистикой по безработице в США. Показатель в июле снизился до 10,2% с 11,1% в июне, прогноз составлял 10,5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 1,763 миллиона при прогнозе в 1,6 миллиона. Показатель, однако, оказался заметно меньше рекордного значения июня в 4,791 миллиона.

Теперь рынки следят за новостями из США по поддержке экономики. Президент страны Дональд Трамп объявил в выходные о пакете мер по поддержке экономики и предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, президент также подписал указы о других стимулирующих мерах. Демократы в конгрессе раскритиковали односторонние меры Трампа по поддержке экономики и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам.

Одним из рисков на рынке остаются отношения США и Китая. Ранее минфин США ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. Штаты заявили, что ввели санкции в связи с тем, что эти люди "подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга".

Госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии распространили в воскресенье совместное заявление, в котором обвинили КНР в подрыве автономии Гонконга. Власти Китая назвали такое заявление вмешательством во внутренние дела.