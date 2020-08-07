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Депозитные ставки для физлиц 07.08.20
17:25 07.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.27
|0.52
|0.19
|6 мес.
|8.55
|0.80
|0.37
|9 мес.
|8.67
|0.88
|0.40
|12 мес.
|8.70
|1.10
|0.61
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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