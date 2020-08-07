Украина за 7 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 19,6%

Металлургические предприятия Украины в январе-июле текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $4 млрд 516,306 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, на черные металлы за этот период пришлось 16,96% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,53% за семь месяцев прошлого года.

В июле поступления от экспорта черных металлов составили $618,514 млн.

При этом Украина в январе-июле текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 24,7% – до $558,304 млн. В июле этот показатель составлял $93,534 млн.

Кроме того, Украина в январе-июле сократила экспорт металлоизделий на 17,2% - до $527,834 млн. В июле их поставлено на $86,475 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 25,1% - до $470,119 млн. В июле их ввезено на $83,504 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,818 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.