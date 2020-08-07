Справочный курс гривны 7 августы повышен на 2,65 коп до 27,6566 грн/$1

|Показатель
|06.08.2020
|07.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6831
|27.6566
|0.096
Данные: НБУ
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12:21 07.08.2020 |
Национальный банк 7 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2.65 коп. до 27.6566 UAH/USD.
|Показатель
|06.08.2020
|07.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6831
|27.6566
|0.096
Данные: НБУ
|
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