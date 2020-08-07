"Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен, прежде всего, успешным размещением правительством еврооблигаций", – отметил центробанк.
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Международные резервы Украины в июле выросли на 1% – НБУ
Международные резервы Украины в июле 2020 года увеличились, по предварительным данным, на 1% - до $28,802 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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