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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.08.2020
11:02 07.08.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 7 августа 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,6500
|Правекс
|27,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Банк Сич
|27,5700
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7500
|Форвард банк
|27,5500
|Креди Агриколь
|27,7500
|Правекс
|27,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,7800
|Коминвестбанк
|27,5500
|OTP Bank
|27,8000
|Глобус
|27,5500
|Банк Сич
|27,8000
|OTP Bank
|27,5500
|Укрэксимбанк
|27,8000
|Креди Агриколь
|27,5200
|Форвард банк
|27,8000
|Аккордрбанк
|27,5200
|Укргазбанк
|27,8100
|Укрстройинвестбанк
|27,5000
|Глобус
|27,8500
|Скай банк
|27,5000
|Коминвестбанк
|27,8500
|Приватбанк
|27,5000
|Приватбанк
|27,8552
|Ощадбанк
|27,4800
|Ощадбанк
|27,8800
|Укрэксимбанк
|27,4500
|ПроКредит Банк
|27,9000
|ПроКредит Банк
|27,4000
|Скай банк
|27,9000
|Альфа-банк
|27,4000
|Альфа-банк
|28,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3224
|Аккордрбанк
|28,0200
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|32,7000
|OTP Bank
|32,8000
|Скай банк
|32,5500
|Банк Сич
|32,8000
|Креди Агриколь
|32,5200
|Коминвестбанк
|32,8000
|OTP Bank
|32,5000
|Укргазбанк
|32,8100
|Форвард банк
|32,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,8500
|Глобус
|32,4500
|Креди Агриколь
|32,8500
|Банк Сич
|32,4500
|Укрстройинвестбанк
|32,8500
|Укрстройинвестбанк
|32,4000
|Ощадбанк
|32,9500
|Приватбанк
|32,4000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Укрэксимбанк
|32,3800
|Укрэксимбанк
|33,0000
|Укргазбанк
|32,3500
|Форвард банк
|33,0000
|ПроКредит Банк
|32,3200
|Приватбанк
|33,0033
|Правекс
|32,3000
|Аккордрбанк
|33,0500
|Коминвестбанк
|32,3000
|Глобус
|33,0500
|Альфа-банк
|32,3000
|Скай банк
|33,0500
|Аккордрбанк
|32,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|33,1300
|Райффайзен Банк Аваль
|32,0512
|Правекс
|33,1500
|Ощадбанк
|32,0000
|Альфа-банк
|33,2000
|Украинский Капитал
|30,5000
|ПроКредит Банк
|33,2200
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