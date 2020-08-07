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Доллар 7 августа растет к мировым валютам в ожидании статистики по безработице в США
08:49 07.08.2020 |
Курс доллара слегка повышается к иене и растет к евро, в то время как инвесторы ожидают статистику по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EET курс евро к доллару опускался до 1,1832 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1875 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,59 иены со 105,54 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 93,07 пункта.
Инвесторы воздерживаются от активной торговли в ожидании статистики по безработице в США. Ожидается, что показатель в июле уменьшился до 10,5% с 11,1% в июне. Аналитики также прогнозируют, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 1,58 миллиона после роста на 4,8 миллиона месяцем ранее.
"Продаж доллара было довольно много, так что он может немного вырасти, но есть неопределенность относительно того, как изменится число рабочих мест", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
Давление на курс доллара оказывает эскалация конфликта США и Китая. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп подписал указы "о борьбе с угрозой" китайских приложений TikTok и WeChat.
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