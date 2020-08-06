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Доллар на межбанке 6 августа аккуратно и небольшими порциями выкупали иностранцы
23:38 06.08.2020 |
Курс доллара продолжает двигаться в узком коридоре. 6 августа он поднялся на межбанке на 3 копейки, и торговля завершилась в рамках 27,70-27,71 грн/$. Кассы не пошли за безналом. Средние наличные курсы сегодня опустились на 5 копеек:
* продажа - 27,75-27,90 грн/$;
* покупка - 27,45-27,60 грн/$.
Финансисты говорят о снижении спроса на американскую валюту со стороны населения.
Новые отставки в НБУ и ОВГЗ
На украинском межбанке была не очень оживленная торговля. Объем торгов сократился со $120 млн до $102 млн. Нацбанк на межбанк не выходил, и доллар не скупал.
Казначеи активно обсуждали слух о том, что завтра в Нацбанке будет выноситься вопрос об отставке заместителя председателя Романа Борисенко: отвечает в НБУ за финансово-административный и операционный блок. Однако признавали, что его уход никак не скажется на валютном рынке и на курсе гривны. Поскольку он не имел отношения к этому направлению.
Доллар в четверг аккуратно и небольшими порциями выкупали иностранцы, которые продолжаю плавно выходить из гривневых гособлигаций.
Портфель гривневых ОВГЗ нерезидентов, по данным Нацбанка, сегодня сократился на 529,2 млн грн (до 88,7 млрд грн). Это порядка $19 млн, но казначеи уверяют, что такого спроса не наблюдали на торгах.
"Бумаги продают медленно, без ажиотажа, так чтобы цены не росли. Сейчас они находятся до 10% годовых", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Покупатели интересуются и старыми выпусками ОВГЗ, и новыми. Минфин заявил на ближайший вторник, 11 августа, четыре выпуска бумаг, один из которых - долларовый:
* 6-месячный - в гривне;
* 12-месячный - в гривне;
* 2,5 года - в гривне;
* 1,5 года - в долларе.
Эксперты прогнозируют достаточно крупное размещение.
"Ожидается значительный спрос на валютные бумаги - их могут разместить где-то на $200 млн: это вложение на влияет на капитал банков, потому вызывают интерес. Также предполагается крупное гривневое размещение - порядка 10 млрд грн или даже больше. На рынке много гривневой ликвидности, и ее некуда девать. Ведь кредитование стоит. Нацбанк в последнем отчете подтвердил, что размер кредитного портфеля рухнул на исторический минимум. А если из него вычесть еще всю сумму проблемных кредитов (которые не обслуживаются заемщиками), то выйдет вообще мизер. Кредитование вытеснили ОВГЗ, и даже развитие правительственной программы "5-7-9%" сильно не улучшит ситуацию. Нужные новые проекты", - констатировал Невмержицкий.
Завтра Нацбанк предложит банкам новые порции рефинансирования, и не исключается, что оно будет предоставлено в крупных объемах под выкуп новых выпусков ОВГЗ у Минфина. Будет идти плавная эмиссия гривны. Это, конечно, будет давить на валютный рынок и на курс гривны, но пока, если верить финансистам, не критично.
Еще на подорожание валюты должны играть покупки доллара иностранцами. Как за счет продажи старых пакетов ОВГЗ, так и за счет недавнего погашения бумаг, которое провел Минфин. Более 5,5 млрд грн от выплаты, которая прошла 5 августа, еще остается на счетах.
"У нерезидентов мало альтернатив для сохранения инвестиций. Поэтому выход из бумаг продолжится и ликвидность будет давить на гривну", - рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
На завтра, 7 августа, казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 27,68-27,73 грн/$, и допускают движение на 27,75 грн/$.
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