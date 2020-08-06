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Депозитные ставки для физлиц 06.08.20
17:23 06.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 6 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.20
|0.52
|0.21
|6 мес.
|8.47
|0.81
|0.40
|9 мес.
|8.62
|0.94
|0.46
|12 мес.
|8.63
|1.12
|0.67
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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