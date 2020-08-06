Справочный курс гривны 6 августы повышен на 10,6 коп до 27,7209 грн/$1

|Показатель
|05.08.2020
|06.08.2020
|136
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7209
|27.6831
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:28 06.08.2020 |
Национальный банк 6 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3.78 коп. до 27.6831 UAH/USD.
|Показатель
|05.08.2020
|06.08.2020
|136
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7209
|27.6831
Данные: НБУ
|
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