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Исследователи назвали число биткоинов на «спящих» адресах
11:48 06.08.2020 |
Исследователи Crystal Blockchain подсчитали число биткоинов на адресах, которые не осуществляли транзакции с 1 января 2015 года.
В Crystal Blockchain разделили «спящие адреса» по балансам:
* до 1 BTC;
* от 1 до 10 BTC;
* от 10 до 100 BTC;
* от 100 BTC.
По состоянию на 21 июля 2020 года, на таких адресах находилось 3 756 486 BTC. Число адресов составило 2 431 237.
98,7% этой суммы аккумулированы всего на 5% «спящих» адресов (121 435).
На изображении ниже - пять адресов с наибольшими балансами. Третий в списке с балансом в 31 000 BTC точно имеет доступ к приватным ключам, утверждают в Crystal Blockchain.
Еще одним критерием было число транзакций. На изображении ниже соответствующий рейтинг ТОП-5. Первый адрес в списке, вероятно, был создан для сжигания биткоинов и не располагает приватным ключом. Второй же наверняка имеет доступ к балансу, хоть и небольшому - 2 BTC.
В Crystal Blockchain определили происхождение биткоинов, поступавших на «спящие» адреса.
* Майнеры и добытые монеты;
* Биржи;
* Кошельки;
* Неизвестные адреса;
* Даркнет;
* Гемблинг;
* Миксеры, вымогательство, похищенные монеты, скамы и незаконные услуги;
* Процессинги, маркетплейсы и ATM.
Распределение монет изображено ниже.
«Спящие адреса» получили монеты на $641 млн (с учетом цены на момент транзакции), однако сейчас стоимость этих биткоинов составляет $35 млрд.
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