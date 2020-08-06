Исследователи назвали число биткоинов на «спящих» адресах

Исследователи Crystal Blockchain подсчитали число биткоинов на адресах, которые не осуществляли транзакции с 1 января 2015 года.

В Crystal Blockchain разделили «спящие адреса» по балансам:

* до 1 BTC;

* от 1 до 10 BTC;

* от 10 до 100 BTC;

* от 100 BTC.

По состоянию на 21 июля 2020 года, на таких адресах находилось 3 756 486 BTC. Число адресов составило 2 431 237.

98,7% этой суммы аккумулированы всего на 5% «спящих» адресов (121 435).

На изображении ниже - пять адресов с наибольшими балансами. Третий в списке с балансом в 31 000 BTC точно имеет доступ к приватным ключам, утверждают в Crystal Blockchain.

Еще одним критерием было число транзакций. На изображении ниже соответствующий рейтинг ТОП-5. Первый адрес в списке, вероятно, был создан для сжигания биткоинов и не располагает приватным ключом. Второй же наверняка имеет доступ к балансу, хоть и небольшому - 2 BTC.

Данные Crystal Blockchain

В Crystal Blockchain определили происхождение биткоинов, поступавших на «спящие» адреса.

* Майнеры и добытые монеты;

* Биржи;

* Кошельки;

* Неизвестные адреса;

* Даркнет;

* Гемблинг;

* Миксеры, вымогательство, похищенные монеты, скамы и незаконные услуги;

* Процессинги, маркетплейсы и ATM.

Распределение монет изображено ниже.

«Спящие адреса» получили монеты на $641 млн (с учетом цены на момент транзакции), однако сейчас стоимость этих биткоинов составляет $35 млрд.



