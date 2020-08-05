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Остаток средств на корсчетах банков 05.08.20
10:57 06.08.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|3 июля
|45536.1
|6 июля
|46618.7
|7 июля
|46702.3
|8 июля
|43419.6
|9 июля
|37661.3
|10 июля
|44022.0
|13 июля
|65627.4
|14 июля
|58563.9
|15 июля
|56513.4
|16 июля
|55178.7
|17 июля
|56417.9
|20 июля
|52726.1
|21 июля
|52645.4
|22 июля
|51992.3
|23 июля
|46131.3
|24 июля
|46142.5
|27 июля
|59026.0
|28 июля
|54700.8
|29 июля
|56497.6
|30 июля
|58996.8
|31 июля
|50380.8
|3 августа
|43669.3
|4 августа
|43086.3
|5 августа
|47421.2
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 5 августа - 27,8225 грн
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