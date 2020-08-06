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Золото дорожает 6 августа на росте спроса на надежные активы
08:50 06.08.2020 |
Стоимость золота растет в четверг утром на сохранении повышенного спроса на надежные активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EET цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,52%, или на 10,6 доллара - до 2047,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,89% - до 27,418 доллара за унцию.
Спрос на золото, которое уже перешагнуло отметку в 2 тысячи долларов за унцию, по-прежнему остается высоким. Ситуация с коронавирусом беспокоит инвесторов, так как число зараженных растет с каждым днем, создавая риски для восстановления экономики.
Кроме того, инвесторы следят за развитием торговых отношений США и Китая. По данным СМИ, 15 августа страны намерены провести переговоры на высоком уровне, чтобы оценить соблюдение Пекином торгового соглашения. В ближайшие дни министерство иностранных дел Тайваня ожидает визит на остров главы министерства здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара.
В четверг поддержку стоимости золота также оказывает ослабление курса доллара. Падение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку цене металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.
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