Нацбанк 5 августа покупал доллары на межбанке по 27,67 грн

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Межбанковская торговля шла достаточно активно, хотя общий объем сделок сократился со $180 млн до $120 млн.

"Рост курса евро на мировом рынке подстегивал украинский бизнес к продажам. Те, у кого осталась евровалюта на счетах, активно ее продавали, наращивая сделки на межбанке. Пользовались шансом (высоким курсом) для выгодных сделок. При этом немного утихомирились иностранцы, которые обычно скупают доллар для вывода капиталов из гривневых гособлигаций. Сегодня они проводили мало сделок, их эстафету подхватил регулятор", - рассказал директор казначейства одного из банков.

От иностранцев ждали конвертации выплат, которые они сегодня получили по нашим ОВГЗ: общая сумма погашения бумаг Минфином составила 15,8 млрд грн (еще 1,3 млрд грн уплатили процентов по купону), и только около 10 млрд грн, по приблизительной оценке, пришлось, на госбанки, которые перевложили средства в новые выпуски гособлигаций. Потому крупная сумма гривны могла оказаться у нерезидентов. Однако они взяли паузу, и не вышли сегодня на скупку доллара. Возможно, ждут снижения его курса, а может - чего-то другого.

Главным скупщиком доллара в среду стал Национальный банк. По разным оценкам, он приобрел порядка $20 млн. Ставил один курс - 27,67 грн/$.

Определенные переживания возникали по части валютных поступлений в будущем.

"Тревожными для рынка стали новости о падении экспорта зерновых из Украины с начала 2020/21 МГ на 36%: по состоянию на 3 августа 2020 отправлено 2,5 млн. т против 3,96 млн. т в прошлом году", - добавил Шевчишин.

Однако финансисты заверили, что на сегодняшних объемах валютных продаж, этот отчет не сказался. Экспортеры продавали доллар в привычном режиме. Казначеи рассчитывают, что зернотрейдеры будут обеспечены стабильными валютными поступления до конца августа.

Главной новостью дня стал свежий отчет Нацбанка по ситуации на банковском рынке во II квартале, который содержал тревожные * данные и серьезно расстроил финансистов:

* гривневый объем кредитования предприятий уменьшился на 6,3%;

* гривневый объем кредитования населения сократился на 5% (впервые с 2017 года);

* общая прибыльность банковской системы упала вдвое - до 7,7 млрд грн (притом, что большинство банков не сформировало резервы под новые проблемные кредиты);

* банки закрыли 334 отделения и уволили 2,3 тыс. человек персонала.

В казначействах уже несколько месяцев говорят о плохом состоянии банковской системы и экономики в целом. А теперь получили этому официальное подтверждение, и заговорили об усугублении ситуации.

"Если ничего не менять, то банковский рынок продолжит сокращаться, что невыгодно никому - ни власти, ни экономике страны, которую нужно напитывать деньгами и восстанавливать. Хорошо, что это понимает новое руководство Нацбанка. Есть информация, что там сейчас перелопачивают все ключевые нормативы и требования, чтобы ослабить зарегулированность рынка и перезапустить основные процессы. В первую очередь, кредитные и финансовый мониторинг. Банковскую нормативку собираются серьезно переписать, чтобы поддержать экономику", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Сколько времени может потребоваться на переписывание требований НБУ к работе банков - эксперты пока не берутся предсказывать.

Все понимают, что одной из задач Национального банка станет насыщение финансового рынка деньгами. Что подразумевает дополнительную эмиссию гривны (выше плановой, которая ежегодно закладывается в основы денежно-кредитной политики). Однако ее объем банкиры пока не берутся предсказывать. Потому не могут точно рассчитать влияние на валютный рынок и на курс гривны.

Единственное, в чем уверены финансисты - это в девальвации украинской валюты. Но пока считают, что на 30,0 грн/$ курс не выйдет: не только по экономическим, но и политическим причинам (чтобы не снижать рейтинг власти и не провоцировать панику населения). Максимумом 2020 года сейчас считают 29,0-29,5 грн/$. Этот потолок прогнозируется на конец сентября-октябрь.

Пока же на межбанке спокойно, и казначеи ждут сохранения текущих курсовых значений. На, завтра, 6 августа, прогнозируют открытие безналичного рынка в рамках 27,65-26,70 грн/$, и допускается движение к 27,60 грн/$.