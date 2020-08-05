Объем частных денежных переводов в Украину в I пол.-2020 превысил сумму отправленных за рубеж в 21,8 раза – НБУ

Объем частных денежных переводов из Украины по итогам января-июня 2020 года составил $246 млн, в 21,8 раза меньше, чем сумма отправленных в страну средств ($5,365 млрд), сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в Facebook в среду.

Согласно данным НБУ, в первом полугодии 2020 года объем переводов из Украины через системы перевода средств вырос на 26,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до $212 млн, в Украину – на 8%, до $1,187 млрд, а по стране – на 31,3%, до $4,551млрд.

Отмечается, что средняя сумма одного перевода из Украины выросла на 29,1% - до $462, в страну – на 5,4%, до $374 долл.

Статистика Нацбанка свидетельствует, что наибольшие по размеру переводы украинцы получили из США (18%), Италии (14%), Израиля (12%), РФ (7%), Германии (6%), а отправили - в РФ (31%), Грузию (12%), Азербайджан (5%), Турцию и Польшу (по 4%).

Как сообщается, более 78% переводов в пределах Украины обеспечивали три внутригосударственные платежные системы, в частности NovaPay (45,12% переводов), почтовый перевод (21,42%) и "Финансовый мир" (11,89%).