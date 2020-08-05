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Рост курса евро к доллару 5 августа ускорился после внутренней статистики
13:38 05.08.2020 |
Курс евро ускорил темпы роста по отношению к доллару в среду днем после ряда внутренних статданных, которые помогли ослабить опасения относительно перспектив европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.59 EET курс евро к доллару рос до 1,1857 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,18 доллара за евро. Утром в среду показатель не превышал 1,1820 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 105,72 иены со 105,7 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,53%, до 92,89 пункта.
Поддержку курсу евро в среду оказывают данные исследовательской организации Markit Economics, которые указали на то, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 54,9 пункта с 48,5 пункта в июне. Организация отмечает, что июльское значение стало максимальным с июня 2018 года. Аналитики ожидали увеличения показателя до 54,8 пункта, как показала предварительная оценка.
"Устойчивость восстановления экономики, в первую очередь, будет определяться количеством случаев заражения вирусом, а недавние признаки возобновления его распространения представляют особенный риск для многих частей сектора услуг, таких как путешествия, туризм и гостиничный бизнес", - полагает главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон (Chris Williamson), слова которого приводятся в сообщении организации.
В то же время неоднозначными оказались данные Евростата по розничным продажам в регионе за июнь. Так, в годовом исчислении показатель вырос на 1,3%, хотя аналитики ждали снижения на 0,5%. При этом по сравнению с маем розничные продажи увеличились на 5,7%, хотя ожидался рост на 5,9%.
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