Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 04.08.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|31.07
|512.0 (6.0; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|31.07
|15 659.0 (5.0)
|86 524.0 (6.0;7)
|03.08
|21 215.0 (5.0)
|04.08
|20 914.0 (5.0)
Данные НБУ