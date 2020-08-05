Первую сделку по фьючерсным контрактам на курс доллара США после двухлетнего перерыва и возобновления торгов ими на "Украинской бирже" (УБ) заключили крупнейшие акционеры биржи "Драгон Капитал" и "Фридом Финанс Украина", сообщила УБ.

"Это большой шаг для нашего рынка капитала. Мы уверены, что фьючерсы оживят инвестиционную индустрию в стране и предоставят украинскому бизнесу возможность хеджирования валютных рисков", - приводятся в релизе слова главы правления УБ Артемия Ершова.

Спецификация расчетного фьючерсного контракта на курс доллара США была утверждена регулятором НКЦБФР в декабре 2014 года. Размер контракта составляет $1000. Контракты по этой спецификации будут исполняться в сентябре, декабре, марте и июне. Первый контракт будет исполнен 15 сентября 2020 года.

Согласно информации на сайта биржи, котировки сентябрьского контракта составляют: покупка 27,84 грн/$1, продажа - 28,39 грн/$1, курс сделки - 28,3 грн/$1.

