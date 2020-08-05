Справочный курс гривны 5 августы повышен на 10,6 коп до 27,7209 грн/$1

|Показатель
|04.08.2020
|05.08.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8269
|27.7209
|0.381
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12:23 05.08.2020 |
Национальный банк 5 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10.6 коп. до 27.7209 UAH/USD.
|Показатель
|04.08.2020
|05.08.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8269
|27.7209
|0.381
Данные: НБУ
|
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