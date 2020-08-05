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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 05.08.2020
11:07 05.08.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 5 августа 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,6500
|Правекс
|27,8000
|Коминвестбанк
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,8000
|OTP Bank
|27,6500
|Креди Агриколь
|27,8300
|Креди Агриколь
|27,6200
|Окси банк
|27,8500
|Укрстройинвестбанк
|27,6000
|Форвард банк
|27,8500
|Приватбанк
|27,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,8800
|Банк Сич
|27,6000
|OTP Bank
|27,9000
|Правекс
|27,5500
|Банк Сич
|27,9000
|Ощадбанк
|27,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Окси банк
|27,5500
|Укрэксимбанк
|27,9000
|Форвард банк
|27,5000
|Укргазбанк
|27,9100
|Укрэксимбанк
|27,5000
|Приватбанк
|27,9330
|ТАСкомбанк
|27,5000
|Коминвестбанк
|27,9500
|ПроКредит Банк
|27,5000
|Ощадбанк
|27,9800
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4500
|ПроКредит Банк
|28,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3972
|ТАСкомбанк
|28,0000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|32,4700
|OTP Bank
|32,7000
|Банк Сич
|32,4000
|Укрстройинвестбанк
|32,7000
|OTP Bank
|32,4000
|Укргазбанк
|32,7300
|Приватбанк
|32,3500
|Коминвестбанк
|32,7500
|Форвард банк
|32,3000
|Банк Сич
|32,8000
|Укрэксимбанк
|32,3000
|Окси банк
|32,8500
|Укргазбанк
|32,2700
|Ощадбанк
|32,8500
|Укрстройинвестбанк
|32,2500
|Креди Агриколь
|32,8800
|Окси банк
|32,2500
|Приватбанк
|32,8947
|Коминвестбанк
|32,2000
|Правекс
|32,9000
|ПроКредит Банк
|32,1000
|Форвард банк
|32,9000
|ТАСкомбанк
|32,0800
|Райффайзен Банк Аваль
|32,9800
|Правекс
|32,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,0000
|ПроКредит Банк
|33,0000
|Ощадбанк
|31,9000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|31,8471
|Укрэксимбанк
|33,0500
|Украинский Капитал
|30,5000
|ТАСкомбанк
|33,0800
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