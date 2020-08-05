Bitfinex предложила $400 млн за возврат похищенных биткоинов

Биржа для торговли криптовалютой Bitfinex предложила вознаграждение в $400 млн за поимку хакеров, которые взломали ее в 2016 г., о чем сообщила на своем сайте . Утром 2 августа 2016 года хакеры вторглись в систему Bitfinex и при помощи 2 072 транзакций вывели с ее кошельков 119 755 биткоинов.

Компания обещает заплатить тем, кто сообщит информацию о преступниках, 5% от суммы, которую получится вернуть. Если же сами хакеры решатся возвратить украденные средства, они могут оставить себе 25%.

Данное заявление биржи, вероятно, было вызвано двумя причинами. Во-первых, 2 августа состоялась годовщина взлома. Во-вторых, в последнее время активизировались хакеры, имеющие отношение к краже монет. 3 августа, со связанного со взломом кошелька было переведено 620 BTC, транзакцию зафиксировал Twitter-бот Whale Alert.

28 июля сервис по анализу блокчейна Chainalysis сообщил, что количество биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью, достигло 892 тыс. Больше всего грязных BTC обращается на даркнет-рынках, где продаются запрещенные вещества, краденные личные данные и прочее - 585 тыс. монет.

В 2019 году сотрудники правоохранительных органов Израиля арестовали двух братьев, подозреваемых во взломе криптовалютной биржи Bitfinex и проведении фишинговых атак. Братья Эли и Ассаф Гиги подозреваются в длительном систематическим хищении криптовалюты, доступ к которой они получали, взламывая учетные записи пользователей. Как утверждают в полиции, злоумышленникам удалось похитить десятки миллионов долларов.



