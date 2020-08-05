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Доллар дешевеет к евро и иене 5 августа на опасениях за экономику США
08:50 05.08.2020 |
Курс доллара падает к евро и иене в среду утром на фоне сохранения неопределенности вокруг мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET курс евро к доллару рос до 1,1816 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,18 доллара за евро. Курс доллара к иене падал до 105,56 иены со 105,7 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 93,12 пункта.
Инвесторы оценивают перспективы развития экономики США. На прошлой неделе демократы отклонили все предложения Белого дома по поддержке экономики США на фоне коронавируса. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что обдумывает помощь безработным без поддержки конгресса.
"Неспособность согласиться с новым пакетом мер привела к снижению курса доллара. Так что если мы увидим в ближайшие несколько дней, что они (республиканцы и демократы - ред.) договорятся, доллар восстановится", - считает экономист Westpac Banking Corporation Имре Шпайцер (Imre Speizer), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь. От дополнительных выплат зависят миллионы американцев, лишившиеся работы в кризис, однако республиканцы считают, что слишком высокие выплаты по безработице лишают работников стимула вернуться на работу и тем самым оттягивают восстановление экономики после кризиса.
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