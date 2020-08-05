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Золото 5 августа торгуется у максимумов на ослаблении курса доллара
08:42 05.08.2020 |
Стоимость золота растет в среду утром, продолжая преодолевать отметку в 2 тысячи долларов за унцию, на фоне ослабления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EET цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,94%, или на 18,75 доллара - до 2027,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,24% - до 26,09 доллара за унцию.
Накануне цена на золото впервые в истории превзошла отметку в 2 тысячи долларов за унцию. Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, остается высоким из-за постоянной обеспокоенности, связанной с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
В среду поддержку стоимости золота оказывает ослабление курса доллара. Падение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку цене металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.
"Падение доллара и номинальной доходности (облигаций - ред.)... - это то, что в основном привело к росту цен на золото", - отметил аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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