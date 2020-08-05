Правление НБУ создало комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг

В качестве регулятора рынков небанковских финансовых услуг Национальный банк принял ряд решений в сфере регистрации и лицензирования небанковских финансовых учреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Так, новосозданный комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 30 июля 2020 года рассмотрел заявки от финансовых учреждений и принял следующие решения:

1. О включении 1 финучреждения в госреестр финансовых учреждений (ГРФУ) и выдачу свидетельства о регистрации финансового учреждения.

2. Об исключении 2 финучреждений с ГРФУ и аннулировании свидетельства о регистрации финансового учреждения.

3. Об аннулировании всех лицензий на предоставление финансовых услуг, исключение из ГРФУ и аннулирование свидетельства о регистрации 5 финансовых учреждений.

4. Об аннулировании всех лицензий на предоставление финансовых услуг и исключение из реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, и аннулирование справок о постановке на учет юридического лица - касательно 2 финучреждений.

5. Об аннулировании всех лицензий на предоставление финансовых услуг - касательно 3 небанковских учреждений.

6. Об аннулировании лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление гарантий и поручительств в 10 небанковских финансовых учреждениях.

7. О регистрации изменений и/или регистрацию в новой редакции правил добровольного страхования касательно 10 финучреждений.

Также было принято ряд решений об отказе в согласовании приобретения существенного участия в финансовых учреждениях.