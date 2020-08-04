Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банкиры обеспокоены продлением Радой моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам – НБУ
Банковское сообщество обеспокоено по поводу продления Верховной Радой моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам до 2022 года, сообщила пресс-служба регулятора в Facebook во вторник.
Согласно сообщению, соответствующий вопрос обсуждался в ходе первой встречи главы НБУ Кирилла Шевченко с членами Независимой ассоциации банков (НАБУ) в этот день.
По данным пресс-службы, правление НБУ, в свою очередь, отметило, что центробанк уже уведомил органы государственной власти в не поддержке этой инициативы, поскольку она негативно влияет на восстановление ипотечного кредитования.
В ходе встречи первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, отвечая на вопросы членов НАБУ о внедрении новых правил финмониторинга, сообщила, что Нацбанк с сентября планирует ежемесячно проводить рабочие и учебные встречи с банками для дачи необходимых разъяснений, добавила пресс-служба.
Как сообщалось, Рада 349-мя голосами 16 июня продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022 года.
Ранее НБУ призывал нардепов не поддерживать законопроект депутата фракции "Слуги народа" Александра Дубинского, поскольку этот документ запрещает банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн.
Мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала военных действий на востоке Украины и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.
Как отмечал НБУ, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.
Кроме того, отреагировав на продление моратория, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Минюст предложит ветировать соответствующий законопроект.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры обеспокоены продлением Радой моратория на взыскание залога по валютным ипотечным кредитам – НБУ
|Минфин 4 августа смог разместить двухлетние облигации в гривне на 5 миллиардов
|Денежные переводы в июне начали расти
|Система электронных платежей НБУ заработала в режиме 23/7
|Украинцы в августе увеличили продажу валюты банкам
|Доллар 4 августа дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США
Это интересно
|Илон Маск рассказал новые подробности о разрабатываемых чипов для мозга
|BMW придумала руль-джойстик для машин с автопилотом
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349
|Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570
|Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok
|Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12