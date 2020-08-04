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Денежные переводы в июне начали расти
17:17 04.08.2020 |
Объем частных переводов в Украину из-за границы в июне 2020 года составил 856 млн долларов. Это на 6,3% больше, чем в мае (805 млн долларов) и на 7,8% больше, чем в апреле текущего года (794 млн долларов).
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Однако за январь-июнь 2020 года объем переводов (5365 млн долларов) на 3,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5576 млн долларов).
При этом в июне прошлого года объем переводов был 936 млн долларов. Таким образом, за последний год переводы упали на 8,5%.
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В июне 2020 года неформальными каналами в Украину было переведено 219 млн долларов.
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