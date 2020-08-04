Финансовые новости
- |
- 04.08.20
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцы в августе увеличили продажу валюты банкам
13:23 04.08.2020 |
Население Украины в июле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 1 542,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 320,9 млн долларов. Таким образом, в июле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 222,0 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в июле объем операций на наличном рынке был максимальным с начала года - 2 863,8 млн долларов.
Всего с начала года население продало банкам валюты на 8 721,7 млн долларов и купило на 7 751,5 млн долларов, сальдо составило 970,2 млн долларов.
Стоит также отметить, что данные НБУ учитывают только наличные операции банков с населением. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты. Согласно информации НБУ, обнародованной в "Инфляционном отчете" за апрель, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без новых лиц, но со сказками. Как Зе-команда идет на местные выборы
|Сбить рейтинг президента до 15%: Кто и зачем развернул кампанию против Ермака
|Виталий Портников: Кравчук - из поколения президентов, которые поддались на удочку Кремля
|Новый контролер. Станет ли сжиженный газ лучше по указке правительства
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Денежные переводы в июне начали расти
|Система электронных платежей НБУ заработала в режиме 23/7
|Украинцы в августе увеличили продажу валюты банкам
|Доллар 4 августа дешевеет к евро и иене на опасениях за экономику США
|В июле средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 1400 долл. США/кв. м
|Средняя стоимость квартиры в новостройках Киева, в июле 2020 года составила 29291 грн./кв.м
Это интересно
|Google представила Pixel 4a: камера почти как у Pixel 4, «голый» Android и OLED-экран за $349
|Представлен игрофон Xiaomi Black Shark 3S со 120-Гц дисплеем и ценой от $570
|Дональд Трамп дал Microsoft 45 дней на поглощение TikTok
|Microsoft приостановила переговоры с ByteDance о покупке TikTok
|Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
|SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
|17-летний подросток из Флориды задержан по подозрению во взломе Twitter