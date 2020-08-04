Справочный курс гривны 4 августы понижен на 13,49 коп до 27,8269 грн/$1

|Показатель
|03.08.2020
|04.08.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.692
|27.8269
|0.487
Данные: НБУ
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Информация об агентстве
12:23 04.08.2020 |
Национальный банк 4 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 13.49 коп. до 27.8269 UAH/USD.
|Показатель
|03.08.2020
|04.08.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.692
|27.8269
|0.487
Данные: НБУ
|
|
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