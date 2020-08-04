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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 04.08.2020
10:49 04.08.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 4 августа 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|27,7700
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Правекс
|27,7500
|Коминвестбанк
|27,8000
|OTP Bank
|27,7500
|Ощадбанк
|27,9200
|Глобус
|27,7000
|Приватбанк
|27,9330
|Банк Сич
|27,7000
|OTP Bank
|27,9500
|Форвард банк
|27,6000
|Банк Сич
|27,9500
|Приватбанк
|27,6000
|Глобус
|27,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Правекс
|27,9500
|ПроКредит Банк
|27,5500
|Укрэксимбанк
|27,9500
|Ощадбанк
|27,5500
|Форвард банк
|27,9500
|Альфа-банк
|27,5500
|Креди Агриколь
|27,9700
|Укрэксимбанк
|27,5000
|ПроКредит Банк
|28,0500
|Коминвестбанк
|27,5000
|Альфа-банк
|28,2500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|32,7000
|OTP Bank
|32,7500
|Креди Агриколь
|32,5300
|Банк Сич
|32,8000
|OTP Bank
|32,4500
|Глобус
|32,8000
|Глобус
|32,4000
|Коминвестбанк
|32,8000
|Банк Сич
|32,4000
|Ощадбанк
|32,8500
|Приватбанк
|32,3500
|Креди Агриколь
|32,8800
|Форвард банк
|32,3000
|Приватбанк
|32,8947
|Укрэксимбанк
|32,3000
|Правекс
|32,9500
|ПроКредит Банк
|32,1400
|Банк инвестиций и сбережений
|32,9600
|Альфа-банк
|32,1000
|Альфа-банк
|33,0000
|Правекс
|32,0000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Коминвестбанк
|32,0000
|Укрэксимбанк
|33,0000
|Ощадбанк
|31,8500
|ПроКредит Банк
|33,0400
|Украинский Капитал
|30,5000
|Форвард банк
|33,1000
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