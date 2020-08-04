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Золото 4 августа торгуется у рекордных значений на опасениях вокруг COVID-19
09:16 04.08.2020 |
Стоимость золота во вторник растет, металл торгуется в районе 1980 долларов за унцию на сохранении опасений вокруг ситуации с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,24%, или на 4,8 доллара - до 1979,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,37% - до 24,508 доллара за унцию.
Спрос на надежные активы, к которым относится золото, поддерживается сохранением опасений вокруг распространения коронавируса и его влияния на развитие экономики. Число заражений по всему миру по-прежнему растет. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения в мире превысило 17,9 миллиона.
"Проблема коронавируса останется с нами еще на какое-то время. Кажется, экономики по всему миру будут очень хрупкими в течении длительного периода. Им потребуются стимулы, смягчение монетарной политики и более низкие процентные ставки, чтобы смягчить потрясения. Все это будет поддержкой для золота", - сказал агентству Рейтер независимый консультант по товарам в INTL FCStone Эдвард Мейр (Edward Meir).
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