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Доллар на межбанке резко подорожал в первый рабочий день августа из-за активизации иностранцев
23:44 03.08.2020 |
Безналичный курс доллара подскочил в первый день нового месяца: 3 августа он прибавил сразу 15 копеек, и вышел на 27,85-27,88 грн/$. Наличный рынок тоже подрос, хотя и не так сильно - на 5-9 копеек: средняя цена на продаже дошла до 27,85-27,95 грн/$, на покупке - до 27,50-25,65 грн/$.
Межбанк раскачивали постепенно: утром торговля шла в рамках 27,65-27,75 грн/$, сильнее котировки двинули лишь после обеда. На небольшом объеме сделок. Общая сумма торгов на безналичном рынке в итоге подросла на 20% - до $120 млн.
"Сегодняшние торги прошли в характерном для стартового дня месяца режиме: осторожное начало, постепенный рост спроса со стороны нерезидентов и соответствующий рост котировок, приведший к активизации спекулятивного сегмента", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Взбодрили межбанк валютные покупки Ситибанка, который возобновил приобретения доллара под вывод капиталов из ОВГЗ. Старый портфель гривневых гособлигаций у нерезидентов за прошлую неделю, согласно отчету НБУ, сократился лишь на 527,7 млн грн (до 90,2 млрд грн), то есть где-то на $19 млн. Потому казначеи считают, что иностранцы скупают доллар не только под распродажи портфеля. Но и под будущие погашения ОВГЗ Минфина.
Ближайшая крупная выплата правительства по своим бумагам приходится на эту среду, 5 августа - сразу 17,1 млрд грн:
* 15,8 млрд грн - погашение ОВГЗ;
* 1,3 млрд грн - выплата купона (процентов) по ОВГЗ.
Часть из этой гривневой суммы точно получат иностранцы, и наверняка постараются вывести из Украины. Мало кто верит, что нерезиденты перевложат гривну на новый срок. Хотя размещение ОВГЗ Минфин завтра проведет, и эксперты ждут от него неплохого результата.
"На 4 августа запланировано размещение трех гривневых выпусков ОВГЗ: 6-месячные, 12-месячные и полуторогодовалые. Думаю, правительство постарается привлечь побольше гривны. Ведь предстоит крупная выплата по старым бумагам. Кстати, не единственная в августе, еще 19 августа придется много заплатить", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Еще Кабмин будет в этом месяце платить по кредиту МВФ, но суммы не самые огромные, и в долларе - скорее всего, пойдут из золотовалютные резервов Нацбанка:
* 4 августа - 99 млн SDR (специальные права заимствования - денежная единица МВФ) = $139 млн;
* 14 августа - 296 млн SDR = $414 млн (при сохранении текущего курса).
Никто не сомневается в том, что мы вовремя и в полном объеме рассчитаемся с нашим крупнейшим внешним кредитором. А из-за того, что валюта пойдет напрямую из запаса Нацбанка, эти выплаты не повлияют на межбанк и курс гривны. На них будут давить гривневые выплаты иностранным держателям ОВГЗ. Нужно следить за ними.
Завтра, 4 августа, казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 27,83-27,90 грн/$, и не исключают движение курса доллара вверх.
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