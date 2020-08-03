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Депозитные ставки для физлиц 03.08.20
23:34 03.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.15
|0.55
|0.18
|6 мес.
|8.37
|0.73
|0.28
|9 мес.
|8.76
|1.01
|0.45
|12 мес.
|8.59
|0.96
|0.43
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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