Справочный курс гривны 3 августы понижен на 2,61 коп до 27,692 грн/$1

|Показатель
|31.07.2020
|03.08.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6659
|27.692
|0.094
Данные: НБУ
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12:25 03.08.2020 |
Национальный банк 3 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2.61 коп. до 27.6920 UAH/USD.
|Показатель
|31.07.2020
|03.08.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6659
|27.692
|0.094
Данные: НБУ
|
|
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