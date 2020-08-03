Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31 октября

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|31.07
|512.0 (6;84)
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|28.07
|13130.0 (5.0)
|29.07
|16570.0 (5.0)
|30.07
|14859.0 (5.0)
|31.07
|15659.0 (5.0)
|86524.0 (6.0)
Данные НБУ