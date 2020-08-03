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Золото дорожает 3 августа на росте опасений вокруг ситуации с коронавирусом
09:06 03.08.2020 |
Стоимость золота поднимается в понедельник утром на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.23 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36%, или на 7,25 доллара - до 1981,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,19% - до 24,503 доллара за унцию.
Число случаев заражения коронавирусом продолжает расти, что создает угрозу для развития экономики. Так, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 18 миллионов.
"Настроения на рынках ухудшаются. Растущее число заражений является реальной проблемой для всего мира, и это реальная поддержка цен на золото", - отметил старший стратег CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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