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Число китов взлетело на 38% на фоне роста биткоина до $11 000
08:19 03.08.2020 |
Количество крупных держателей криптовалюты резко увеличилось на фоне стремительного роста цены BTC. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Glassnode.
Число уникальных адресов с балансом от $1 млн в BTC выросло на 38%, достигнув 18 000. Этот показатель обновил максимум с середины прошлого года.
Рыночная стоимость биткоина увеличилась почти на 16% за неделю, достигнув отметок начала сентября 2019 года. На текущий момент цена находится в районе $11 100, согласно CoinGecko.
Несмотря на рост цены, биржевые балансы BTC остаются на уровне годового минимума - 14,5% от доступного предложения.
Приток средств майнеров на биржи приблизился к $300 000 в час, усилившись на фоне роста цены биткоина.
Ранее число активных адресов биткоина обновило двухлетний максимум. При этом комиссии в сети выросли на 750% за месяц.
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