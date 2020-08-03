Число китов взлетело на 38% на фоне роста биткоина до $11 000

Количество крупных держателей криптовалюты резко увеличилось на фоне стремительного роста цены BTC. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Glassnode.

Число уникальных адресов с балансом от $1 млн в BTC выросло на 38%, достигнув 18 000. Этот показатель обновил максимум с середины прошлого года.

Рыночная стоимость биткоина увеличилась почти на 16% за неделю, достигнув отметок начала сентября 2019 года. На текущий момент цена находится в районе $11 100, согласно CoinGecko.

Несмотря на рост цены, биржевые балансы BTC остаются на уровне годового минимума - 14,5% от доступного предложения.

Приток средств майнеров на биржи приблизился к $300 000 в час, усилившись на фоне роста цены биткоина.

Ранее число активных адресов биткоина обновило двухлетний максимум. При этом комиссии в сети выросли на 750% за месяц.



