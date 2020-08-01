Курс доллара на межбанке подрос в последний июля. Бизнес финализировал расчеты, а банки фиксировали валютные позиции

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс доллара на межбанке подрос в последний июля. Бизнес финализировал расчеты, а банки фиксировали валютные позиции

23:29 31.07.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный курс доллара подрос в последний день месяца: 31 июля он прибавил 3 копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,71-27,73 грн/$. Совсем немного (на 1-2 копейки) приподнялась стоимость наличного "американца" на продаже в обменниках - до 27,75-27,86 грн/$. А цена выкупа осталась старой - 27,45-27,60 грн/$.

Украинский межбанк продолжает вяло торговаться в небольших объемах. Как и вчера, на нем заключили минимальный объем сделок - до $100 млн.

"Бизнес финализировал расчеты в конце месяца, а банки фиксировали свои валютные позиции", - рассказал директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Цена безналичного доллара в течение дня опускалась до 27,64 грн/$ и только к вечеру отыграла наверх - до 27,73 грн/$. Казначеи рассказали, что после перерыва на межбанке показался "Ситибанк". Купил небольшой объем доллара, но одно его появление вдохновило экспортеров, и они приподняли котировки.

Иностранцы уже несколько дней не ведут активную скупку доллара под вывод капиталов из ОВГЗ. Поначалу это объясняли техническими сбоями, которые наблюдались в международном депозитарии Clearstream: через него нерезиденты проводят сделки с нашими гособлигациями. Однако когда проблемы были решены, иностранцы остались пассивны.

"Эта тема активно обсуждается на рынке. Ведь пока не возродился украинский импорт, "Ситибанк" - главный маркетмейкер рынка, способный двигать межбанк и гривну, давая заработать спекулянтам. Всем интересно, почему он со своими клиентами активно распродавал ОВГЗ и выводил капиталы из Украины, а теперь перестал. Единственное объяснение, которое сейчас есть - с ними о чем-то договорился новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко. Может быть, контролируемый вывод капитала по выгодным курсам. Как вариант", - рассказал заместитель председателя правления крупного банка.

Казначеи считают, что от личных договоренностей Шевченко и ручного управления межбанк и гривна будут сильно зависимы еще продолжительное время. Поэтому пристально следят за кадровыми перестановками в Нацбанке.

Увольнения в Нацбанке: Рожкова проигрывает

Сегодня Совет Нацбанка принял отставку заместителя председателя НБУ Сергея Холода. Этот человек не имеет никакого отношения к валютному рынку и курсу - он отвечал за платежные системы и денежный оборот. Однако он считается кадром первого зампреда Национального банка Катерины Рожковой. И это уже вторая ее потеря в правлении после прихода Кирилла Шевченко. Ранее она лишилась Олега Чурия: вместо него на место "валютного" зампреда (отвечающего за валютный рынок и рефинансирование) пришел Юрий Гелетий.

Источники "Страны" сообщили, что Холод написал заявление об уходе под давлением, не хотел ввязываться в борьбу с новым председателем. Теперь у Шевченко большинство голосов в правлении Нацбанка: сменщик Холода (претендента пока не называют), Гелетий и сам Шевченко, чей голос "весит" в правлении НБУ (состоящем из 6 человек) больше, чем остальных членов.

В Нацбанке рассказали "Стране", что Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.

В ближайшие недели прогнозируется смена директоров ключевых департаментов в Нацбанке и даже управлений. В ходе замены средних кадров будет оцениваться работа старых зампредов: Дмитрия Сологуба, отвечающего за монетарную политику, конечно же, Катерины Рожковой и Романа Борисенко.

Говорят, что если они под давлением не захотят покинуть НБУ, то соответствующее представление подаст сам Кирилл Шевченко - за неудовлетворительную работу.

Что будет с долларом августе

На фоне вялого импорта и договоренностей Шевченко по перепродаже ОВГЗ, кадровые проблемы в НБУ будут минимально влиять на валютный межбанк и на курс. Ключевым фактором станет погашение Минфином старых выпусков гособлигаций.

По оценке казначеев, в августе правительство должно выплатить по ОВГЗ порядка 60 млрд грн. Это будет давить на курс.

На понедельник, 3 августа, казначеи, прогнозируют еще спокойный межбанк с небольшим подорожанием доллара - до 27,70-27,75 грн/$. Но на протяжении августа не исключают более существенной девальвации. Допускается движение безналичного курса на 28,0-28,20 грн/$.

 

ПО РУБРИКАМ

31.07 Курс доллара на межбанке подрос в последний июля. Бизнес финализировал расчеты, а банки фиксировали валютные позиции

31.07 В США опубликованы доказательства связи Суркисов с « Приватбанком»

31.07 Доля безналичных операций с платежными картами выросла до 55% – НБУ

31.07 Объем наличных в обращении в I пол. 2020 года вырос на 14,4%

31.07 Прибыль банковской системы Украины за I полугодие сократилась на 23% - НБУ

31.07 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.07.20

31.07 Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

31.07 Евро 31 июля замедлил рост к доллару после статданных по экономике Европы

31.07 Биржи АТР 31 закрылись в основном в минусе на статистике из США и внутренних новостях

31.07 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.07.2020

31.07 Теоретический метод «клонирования» EMV-карт стал применяться на практике

31.07 Справочный курс гривны 31 июля повышен на 2,71 коп до 27,6659 грн/$1

31.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.07.20

31.07 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31.07.2020

31.07 Остаток средств на корсчетах банков 31.07.20

• дальше…

31.07 Трамп изменил позицию по поводу переноса президентских выборов

31.07 Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине по 300 млн долларов военной помощи

31.07 В комиссии США объяснили Трампу, что у него нет полномочий переносить выборы

31.07 МИД возмутило заявление посла Венгрии: нарушает договоренности министров

30.07 Додон анонсировал конституционную реформу и создал спецкомиссию

30.07 В Германии подсчитали количество легальных проституток с украинским гражданством

30.07 Трамп предложил перенести президентские выборы в США

30.07 Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме

30.07 Эрдоган хочет контролировать соцсети. Чем опасен новый закон в Турции

30.07 США ввели санкции против сына Башара Асада

30.07 Генсек НАТО отреагировал на решение США вывести часть войск из Германии

30.07 Трамп заявил о нежелании защищать Германию от России

30.07 В Сенате США считают, что Ротенберги покупали предметы искусства в обход санкций

30.07 Коронавирус и пленные «вагнеровцы». Как Лукашенко мутирует к выборам, ломая заговоры и лечась трактором

30.07 Турецкие войска в Азербайджане. Как Эрдоган переиграл Путина

• дальше…

31.07 Минюст заработал на платных камерах в СИЗО уже около 379 тыс. гривен

30.07 Решение Кабмина: вместо бэби-боксов деньги на товары в спецмагазинах

29.07 Кабмин одобрил «пилот» по внедрению единого э-билета на транспорт

28.07 Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

23.07 Киевсовет освободил от паевого взноса объекты «Укрбуда»

22.07 Кабмин отказался от плана провести перепись в 2020г и, возможно, в 2021г - Немчинов

22.07 Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме

21.07 В Украине заработали иммиграционные квоты для иностранных IT-специалистов

17.07 Предвыборный хаос. Зачем «слуги народа» подчинили все областные центры райсоветам

17.07 Рада приняла постановление о создании укрупненных районов

17.07 Украина и Гренада договорились об отмене виз

17.07 Взять под контроль Киевсовет: В какую игру будут играть Офис президента и Верещук на столичных выборах

16.07 Правом на бесплатную приватизацию земли воспользовался каждый сотый украинец

16.07 Зеленский тратит на километр дороги $10 млн: У Порошенко получалось втрое дешевле

15.07 «Хочу, как Велюр»: рестораторы устроили протест у Кабмина

• дальше…

31.07 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия

31.07 Пискун стал советником генпрокурора - Офис генпрокурора

31.07 МИД возмутило заявление посла Венгрии: нарушает договоренности министров

30.07 Виталий Портников: Какая разница – Кучма или Кравчук?

30.07 Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе

30.07 Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста

30.07 Венгрия поддержит ужесточение санкций против РФ, если они действительно будут работать - посол

30.07 Визит Орбана в Украину состоится «когда позволят условия» - посол

29.07 Гендиректор «Укроборонпрома» Абромавичус сообщил о возможной смене должности

29.07 Виталий Портников: Уход Кучмы – сигнал о тупике

29.07 Петиция за отставку Геруса набрала более 25000 голосов

28.07 Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє

28.07 Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому

28.07 Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов

28.07 Окружной админсуд открыл дело по иску «Прямого» к Нацсовету по телерадиовещанию

• дальше…

31.07 Kia представила новый Carnival

31.07 Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета

31.07 27 менеджеров пирамиды PlusToken арестованы в Китае. Ущерб превысил $5,8 млрд

31.07 Panasonic рассчитывает повысить удельную энергоемкость аккумуляторов для Tesla на 20%

30.07 Главы IT-гигантов выступили перед конгрессменами, защищаясь от обвинений в монополизме

30.07 Электрокар Sony готовят к дорожным испытаниям

29.07 В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy

29.07 Игрофон Xiaomi Black Shark 3S можно будет превратить в игровую приставку для ПК

29.07 Представлена роботизированная собака-поводырь Theia

29.07 У Mercedes-Benz появится семейный T-Class

29.07 Google прокладывает свой собственный подводный кабель в Европу

28.07 Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты

28.07 У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве

28.07 Renault пересадит на электромобили целый город

28.07 Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно