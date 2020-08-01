Курс доллара на межбанке подрос в последний июля. Бизнес финализировал расчеты, а банки фиксировали валютные позиции

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный курс доллара подрос в последний день месяца: 31 июля он прибавил 3 копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,71-27,73 грн/$. Совсем немного (на 1-2 копейки) приподнялась стоимость наличного "американца" на продаже в обменниках - до 27,75-27,86 грн/$. А цена выкупа осталась старой - 27,45-27,60 грн/$.

Украинский межбанк продолжает вяло торговаться в небольших объемах. Как и вчера, на нем заключили минимальный объем сделок - до $100 млн.

"Бизнес финализировал расчеты в конце месяца, а банки фиксировали свои валютные позиции", - рассказал директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Цена безналичного доллара в течение дня опускалась до 27,64 грн/$ и только к вечеру отыграла наверх - до 27,73 грн/$. Казначеи рассказали, что после перерыва на межбанке показался "Ситибанк". Купил небольшой объем доллара, но одно его появление вдохновило экспортеров, и они приподняли котировки.

Иностранцы уже несколько дней не ведут активную скупку доллара под вывод капиталов из ОВГЗ. Поначалу это объясняли техническими сбоями, которые наблюдались в международном депозитарии Clearstream: через него нерезиденты проводят сделки с нашими гособлигациями. Однако когда проблемы были решены, иностранцы остались пассивны.

"Эта тема активно обсуждается на рынке. Ведь пока не возродился украинский импорт, "Ситибанк" - главный маркетмейкер рынка, способный двигать межбанк и гривну, давая заработать спекулянтам. Всем интересно, почему он со своими клиентами активно распродавал ОВГЗ и выводил капиталы из Украины, а теперь перестал. Единственное объяснение, которое сейчас есть - с ними о чем-то договорился новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко. Может быть, контролируемый вывод капитала по выгодным курсам. Как вариант", - рассказал заместитель председателя правления крупного банка.

Казначеи считают, что от личных договоренностей Шевченко и ручного управления межбанк и гривна будут сильно зависимы еще продолжительное время. Поэтому пристально следят за кадровыми перестановками в Нацбанке.

Увольнения в Нацбанке: Рожкова проигрывает

Сегодня Совет Нацбанка принял отставку заместителя председателя НБУ Сергея Холода. Этот человек не имеет никакого отношения к валютному рынку и курсу - он отвечал за платежные системы и денежный оборот. Однако он считается кадром первого зампреда Национального банка Катерины Рожковой. И это уже вторая ее потеря в правлении после прихода Кирилла Шевченко. Ранее она лишилась Олега Чурия: вместо него на место "валютного" зампреда (отвечающего за валютный рынок и рефинансирование) пришел Юрий Гелетий.

Источники "Страны" сообщили, что Холод написал заявление об уходе под давлением, не хотел ввязываться в борьбу с новым председателем. Теперь у Шевченко большинство голосов в правлении Нацбанка: сменщик Холода (претендента пока не называют), Гелетий и сам Шевченко, чей голос "весит" в правлении НБУ (состоящем из 6 человек) больше, чем остальных членов.

В Нацбанке рассказали "Стране", что Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.

В ближайшие недели прогнозируется смена директоров ключевых департаментов в Нацбанке и даже управлений. В ходе замены средних кадров будет оцениваться работа старых зампредов: Дмитрия Сологуба, отвечающего за монетарную политику, конечно же, Катерины Рожковой и Романа Борисенко.

Говорят, что если они под давлением не захотят покинуть НБУ, то соответствующее представление подаст сам Кирилл Шевченко - за неудовлетворительную работу.



Что будет с долларом августе

На фоне вялого импорта и договоренностей Шевченко по перепродаже ОВГЗ, кадровые проблемы в НБУ будут минимально влиять на валютный межбанк и на курс. Ключевым фактором станет погашение Минфином старых выпусков гособлигаций.

По оценке казначеев, в августе правительство должно выплатить по ОВГЗ порядка 60 млрд грн. Это будет давить на курс.

На понедельник, 3 августа, казначеи, прогнозируют еще спокойный межбанк с небольшим подорожанием доллара - до 27,70-27,75 грн/$. Но на протяжении августа не исключают более существенной девальвации. Допускается движение безналичного курса на 28,0-28,20 грн/$.