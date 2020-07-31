Объем наличных в обращении в I пол. 2020 года вырос на 14,4%

Объем наличных в обращении за январь-июнь 2020 года вырос на 14,4%, или на 61,2 млрд грн – до 486,3 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года этот показатель снизился на 1,6%, или на 6,4 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), обнародованные в Facebook в пятницу.

"Это связано с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса и карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним. В Украине после введения карантина наличные дольше задерживаются в обращении", – констатирует регулятор.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обращении страны находилось 2,96 млрд банкнот на сумму 483,4 млрд грн и 13,4 млрд монет на 2,8 млрд грн. В том числе купюр номиналом 1 грн – 469,3 млн шт. (15,9%), 2 грн – 190,6 млн шт. (6,4%), 5 грн – 230,32 млн шт. (7,8%), 10 грн – 177,4 млн шт. (6%), 20 грн – 134 млн шт. (4,5%), 50 грн – 158,8 млн шт. (5,4%), 100 грн – 351 млн шт. (11,9%), 200 грн – 685,5 млн шт. (23,2%), 500 грн – 525,5 млн шт. (17,8%), 1000 грн – 34 млн шт. (11,1%), свидетельствует статистика НБУ.

Кроме того, в обращении находились монеты номиналом 1 коп. – 2,434 млрд шт. (18,1%), 2 коп. – 1,395 млрд шт. (10,4%), 5 коп. – 1,854 млрд шт. (13,8%), 10 коп. – 3,889 млрд шт. (28,9%), 25 коп. – 1,68 млрд шт. (12,5%), 50 коп. – 1,258 млрд шт. (9,3%), 1 грн – 711,4 млн шт. (5,3%), 2 грн – 210 млн шт. (1,6%), 5 грн – 16,5 млн шт. (0,1%), 10 грн – 1,3 млн шт. (0,01).

Уточняется, что по состоянию на начало марта на одного украинца приходилась 71 банкнота (70 банкнот на начало года) и 185 разменных монет (182 монеты), являющихся средством платежа.

Как сообщалось, по состоянию на 1 апреля 2020 года в обращении в Украине находились наличные на сумму 424,2 млрд грн, что на 0,2% меньше, чем на начало года.