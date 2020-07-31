Евро 31 июля замедлил рост к доллару после статданных по экономике Европы

Курс евро в пятницу днем растерял почти весь утренний рост по отношению к доллару после слабой статистики из Европы, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.15 EET курс евро к доллару рос до 1,1852 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1846 доллара за евро. При этом утром в пятницу показатель достигал максимума с мая 2018 года в 1,1908 доллара. Курс доллара к иене снижался до 104,61 иены со 104,72 иены на прошлом закрытии, до минимума с октября 2016 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 92,82 пункта.

Давление на курс единой европейской валюты в паре с американской оказывает статистика из Европы. Так, данные Евростата показали в пятницу, что ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 14,4% в годовом выражении, что после снижения в предшествовавшем квартале означает экономическую рецессию.

Доллар в свою очередь остается под давлением. Индекс доллара торгуется у минимальных отметок с мая 2018 года на фоне данных о падении ВВП в США во втором квартале на рекордные 32,9% в годовом выражении.

"Однако учитывая сохраняющиеся опасения по поводу роста мировой экономики, развития ситуации с COVID-19 и того обесценения доллара, которое уже наблюдается в последние несколько недель, мы считаем, что понижательное давление на доллар в предстоящем месяце будет менее интенсивным, чем в последнее время", - сказали аналитики Unicredit агентству Рейтер.