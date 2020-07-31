Финансовые новости
- |
- 31.07.20
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро 31 июля замедлил рост к доллару после статданных по экономике Европы
13:43 31.07.2020 |
Курс евро в пятницу днем растерял почти весь утренний рост по отношению к доллару после слабой статистики из Европы, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.15 EET курс евро к доллару рос до 1,1852 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1846 доллара за евро. При этом утром в пятницу показатель достигал максимума с мая 2018 года в 1,1908 доллара. Курс доллара к иене снижался до 104,61 иены со 104,72 иены на прошлом закрытии, до минимума с октября 2016 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 92,82 пункта.
Давление на курс единой европейской валюты в паре с американской оказывает статистика из Европы. Так, данные Евростата показали в пятницу, что ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 14,4% в годовом выражении, что после снижения в предшествовавшем квартале означает экономическую рецессию.
Доллар в свою очередь остается под давлением. Индекс доллара торгуется у минимальных отметок с мая 2018 года на фоне данных о падении ВВП в США во втором квартале на рекордные 32,9% в годовом выражении.
"Однако учитывая сохраняющиеся опасения по поводу роста мировой экономики, развития ситуации с COVID-19 и того обесценения доллара, которое уже наблюдается в последние несколько недель, мы считаем, что понижательное давление на доллар в предстоящем месяце будет менее интенсивным, чем в последнее время", - сказали аналитики Unicredit агентству Рейтер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020 г. на 20,7%, денежной массы - на 19,5%
|Виталий Портников: Какая разница – Кучма или Кравчук?
|Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 31.07.20
|Нацбанк разрешил Ярославскому купить банк Пинчука
|Евро 31 июля замедлил рост к доллару после статданных по экономике Европы
|Биржи АТР 31 закрылись в основном в минусе на статистике из США и внутренних новостях
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.07.2020
|Теоретический метод «клонирования» EMV-карт стал применяться на практике
Это интересно
|Представлена роботизированная собака-поводырь Theia
|Remington объявила о банкротстве, чтобы избежать ликвидации и распродажи активов
|У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
|Google прокладывает свой собственный подводный кабель в Европу
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город