Справочный курс гривны 31 июля повышен на 2,71 коп до 27,6659 грн/$1

|Показатель
|30.07.2020
|31.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.693
|27.6659
|0.098
Данные: НБУ
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12:27 31.07.2020 |
Национальный банк 31 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2.71 коп. до 27.6659 UAH/USD.
|Показатель
|30.07.2020
|31.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.693
|27.6659
|0.098
Данные: НБУ
|
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