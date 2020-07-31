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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31.07.2020
11:06 31.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,6618
|Укрстройинвестбанк
|27,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6500
|Пивденный
|27,7000
|Креди Агриколь
|27,6200
|Земельный капитал
|27,7446
|Правекс
|27,6000
|Коминвестбанк
|27,7500
|Банк Сич
|27,6000
|Правекс
|27,7500
|OTP Bank
|27,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,7800
|Аккордрбанк
|27,5500
|Укргазбанк
|27,7800
|Укргазбанк
|27,5200
|Банк Сич
|27,8000
|Укрэксимбанк
|27,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Укрстройинвестбанк
|27,5000
|ТАСкомбанк
|27,8000
|Приватбанк
|27,5000
|Укрэксимбанк
|27,8000
|Пивденный
|27,5000
|Креди Агриколь
|27,8300
|Коминвестбанк
|27,5000
|OTP Bank
|27,8500
|Ощадбанк
|27,4800
|Аккордрбанк
|27,8500
|Альфа-банк
|27,4500
|Приватбанк
|27,8552
|ТАСкомбанк
|27,4000
|Ощадбанк
|27,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3224
|Альфа-банк
|28,1500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,0500
|Укрстройинвестбанк
|32,4500
|Креди Агриколь
|32,7200
|Пивденный
|32,5500
|Укрэксимбанк
|32,5000
|Укргазбанк
|32,5800
|Земельный капитал
|32,4527
|Банк инвестиций и сбережений
|32,6000
|OTP Bank
|32,4000
|Ощадбанк
|32,7000
|Приватбанк
|32,3500
|OTP Bank
|32,7500
|Аккордрбанк
|32,3500
|Правекс
|32,7500
|Коминвестбанк
|32,3000
|Земельный капитал
|32,7609
|Банк Сич
|32,3000
|Банк Сич
|32,9000
|Альфа-банк
|32,2000
|Коминвестбанк
|32,9000
|Пивденный
|32,1500
|ТАСкомбанк
|32,9000
|Укргазбанк
|32,1200
|Украинский Капитал
|33,0000
|Укрстройинвестбанк
|32,0500
|Приватбанк
|33,0033
|ТАСкомбанк
|32,0000
|Аккордрбанк
|33,0500
|Райффайзен Банк Аваль
|31,9488
|Альфа-банк
|33,1000
|Ощадбанк
|31,7500
|Укрэксимбанк
|33,1200
|Правекс
|31,4500
|Креди Агриколь
|33,1300
|Украинский Капитал
|30,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|33,1800
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