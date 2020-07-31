Финансовые новости
- |
- 31.07.20
- |
- 13:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 31.07.20
10:02 31.07.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|30 июня
|45244.9
|1 июля
|46342.0
|2 июля
|42300.2
|3 июля
|45536.1
|6 июля
|46618.7
|7 июля
|46702.3
|8 июля
|43419.6
|9 июля
|37661.3
|10 июля
|44022.0
|13 июля
|65627.4
|14 июля
|58563.9
|15 июля
|56513.4
|16 июля
|55178.7
|17 июля
|56417.9
|20 июля
|52726.1
|21 июля
|52645.4
|22 июля
|51992.3
|23 июля
|46131.3
|24 июля
|46142.5
|27 июля
|59026.0
|28 июля
|54700.8
|29 июля
|56497.6
|30 июля
|57792.7
|31 июля
|58996.8
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 31 июля - 27,6913 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Какая разница – Кучма или Кравчук?
|Кравчук возглавил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Госрезерв отправят в форвард. Власти хотят хранить продтовары у частных компаний
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР 31 закрылись в основном в минусе на статистике из США и внутренних новостях
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.07.2020
|Теоретический метод «клонирования» EMV-карт стал применяться на практике
|Справочный курс гривны 31 июля повышен на 2,71 коп до 27,6659 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.07.20
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31.07.2020
Это интересно
|Представлена роботизированная собака-поводырь Theia
|Remington объявила о банкротстве, чтобы избежать ликвидации и распродажи активов
|У Mercedes-Benz появится семейный T-Class
|Google прокладывает свой собственный подводный кабель в Европу
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город