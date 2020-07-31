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Золото 31 июля дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара
09:27 31.07.2020 |
Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.51 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара - до 1968,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,7% - до 23,992 доллара за унцию.
Рост стоимости драгоценного металла подкрепляется слабым долларом. Опасения за перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики, а также напряженность между США и КНР оказала сильное негативное влияние на курс американской валюты. Ослабление американской валюты традиционно стимулирует стоимость металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.
В четверг статистика показала, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.
"Слабый ВВП за второй квартал также подчеркивает слабость экономики, и инвесторы ищут убежище в золоте", - сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).
При этом аналитики ANZ, чье мнение также приводит агентство, считают, что дальнейший рост зависит от спроса инвесторов, в то время как потребительский спрос не показывает признаков восстановления.
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