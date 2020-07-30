Финансовые новости
- |
- 30.07.20
- |
- 23:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 30.07.20
18:00 30.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.62
|0.59
|0.22
|6 мес.
|8.67
|0.84
|0.42
|9 мес.
|8.86
|1.11
|0.55
|12 мес.
|8.92
|1.22
|0.68
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Госрезерв отправят в форвард. Власти хотят хранить продтовары у частных компаний
|Водород как топливо. Сможет ли Украина стать частью «водородной» стратегии ЕС
|Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 30.07.20
|Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 - Минфин
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Курс евро 30 июля увеличил падение к доллару после статистики из Германии
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.07.20
|Справочный курс гривны 30 июля повышен на 0,27 коп до 27,693 грн/$1
Это интересно
|Google прокладывает свой собственный подводный кабель в Европу
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5