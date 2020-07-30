Курс евро 30 июля увеличил падение к доллару после статистики из Германии

Снижение курса евро к доллару увеличилось в четверг днем после того, как статистика по динамике ВВП Германии оказалась хуже прогнозов, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.43 EET курс евро к доллару опускался до 1,1749 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,179 доллара за евро. Утром в четверг показатель находился у отметки в 1,1763 доллара. Курс доллара к иене рос до 105,05 иены со 104,91 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,57 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают данные из крупнейшей европейской экономики — Германии, которая в минувшем квартале показала сильнейший за время ведения статистики спад как в квартальном, так и в годовом выражении. Так, по данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП страны упал во втором квартале 2020 года на 11,7% в годовом выражении и на 10,1% в квартальном исчислении, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.

"ВВП Германии, вероятно, не достигнет докризисного уровня до конца 2021 года или даже до 2022 года", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Commerzbank Йорг Краемер (Joerg Kraemer).

На динамику курса доллара позднее в четверг могут повлиять данные по ВВП США во втором квартале. Аналитики ждут, что министерство торговли США сообщит, что по первой оценке, показатель упал на рекордные 34,1% в годовом выражении после снижения на 5% в первом квартале.