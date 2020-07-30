Справочный курс гривны 30 июля повышен на 0,27 коп до 27,693 грн/$1

|Показатель
|29.07.2020
|30.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6957
|27.693
|0.01
Данные: НБУ
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12:55 30.07.2020 |
Национальный банк 30 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.27 коп. до 27.693 UAH/USD.
|Показатель
|29.07.2020
|30.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6957
|27.693
|0.01
Данные: НБУ
|
|
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