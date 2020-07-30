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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.07.2020
11:04 30.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|27,6000
|Укрстройинвестбанк
|27,6500
|Земельный капитал
|27,5961
|Земельный капитал
|27,6740
|OTP Bank
|27,5500
|Банк Сич
|27,7000
|Укргазбанк
|27,5200
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Креди Агриколь
|27,5200
|Пивденный
|27,7000
|Аккордрбанк
|27,5200
|Креди Агриколь
|27,7300
|Форвард банк
|27,5000
|Укрэксимбанк
|27,7400
|Укрэксимбанк
|27,5000
|OTP Bank
|27,7500
|Укрстройинвестбанк
|27,5000
|Коминвестбанк
|27,7500
|Приватбанк
|27,5000
|Правекс
|27,7500
|Пивденный
|27,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,7500
|Коминвестбанк
|27,5000
|Окси банк
|27,7700
|Глобус
|27,5000
|Приватбанк
|27,7778
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Укргазбанк
|27,7800
|Банк Сич
|27,5000
|Глобус
|27,8000
|Ощадбанк
|27,4500
|ТАСкомбанк
|27,8000
|Окси банк
|27,4500
|Форвард банк
|27,8000
|Альфа-банк
|27,4500
|Аккордрбанк
|27,8200
|ТАСкомбанк
|27,4000
|Ощадбанк
|27,8500
|ПроКредит Банк
|27,4000
|ПроКредит Банк
|27,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2479
|Альфа-банк
|28,1500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|32,3233
|Укрстройинвестбанк
|32,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,3000
|Укргазбанк
|32,4800
|OTP Bank
|32,3000
|Коминвестбанк
|32,5000
|Креди Агриколь
|32,2700
|OTP Bank
|32,5500
|Глобус
|32,2500
|Аккордрбанк
|32,5500
|Укрэксимбанк
|32,1700
|Пивденный
|32,5500
|Пивденный
|32,1500
|Окси банк
|32,5700
|Приватбанк
|32,1000
|Приватбанк
|32,5733
|Банк Сич
|32,1000
|Земельный капитал
|32,5944
|Альфа-банк
|32,1000
|Банк Сич
|32,6000
|Укрстройинвестбанк
|32,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,6000
|Укргазбанк
|32,0200
|Форвард банк
|32,6000
|Форвард банк
|32,0000
|Креди Агриколь
|32,6300
|ТАСкомбанк
|32,0000
|Ощадбанк
|32,7000
|ПроКредит Банк
|32,0000
|Глобус
|32,7500
|Коминвестбанк
|32,0000
|Правекс
|32,7500
|Окси банк
|31,9500
|Укрэксимбанк
|32,7600
|Аккордрбанк
|31,9500
|Райффайзен Банк Аваль
|32,7800
|Райффайзен Банк Аваль
|31,6455
|ПроКредит Банк
|32,9000
|Ощадбанк
|31,5000
|ТАСкомбанк
|32,9000
|Правекс
|31,4500
|Альфа-банк
|33,0000
|Украинский Капитал
|30,5000
|Украинский Капитал
|33,0000
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